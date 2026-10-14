Fantazmaty V, czyli kolejna antologia fantastyki już do pobrania!
Jedenaście opowiadań fantastycznych bez tematu przewodniego: wiedźmy, diabły, rycerze i kosmiczne ballady. Oto kolejny (już piąty) tom z serii Fantazmaty, od której wszystko się zaczęło, ale nic się nie zmieniło: cztery formaty do bezpłatnego pobrania z naszej strony. :)Fantazmaty
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 7
- Odpowiedz
Komentarze (7)
najlepsze
https://fantazmaty.pl/czytaj/antologie/
Ponownie zapraszamy do wsparcia nas mniej lub bardziej materialnie. ;)
Zostawić lajka i dać szera możecie tutaj: https://www.facebook.com/fantazmaty
Czy sprawdzacie nowe publikacje pod względem możliwej autogeneracji przez genAI?
Nie che zacząć czytać i skończyć na AISlop.
Amazon przy własnych publikacjach pyta sie tylko czy było generowane i nie sprawdza, a
@Fantazmaty: jako wydawnictwo mozecie zwrocic sie (lub wkrotce bedziecie mogli) do dostawcow genAI aby sprawdzic znak wodny tekstu. Tego bez przepuszczenia przez lokalny LLM w sumie nie da sie oszukac.