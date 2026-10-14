Wymiotował i miał gorączkę, pięć godzin później nie żył. Prokuratura bada śmierć
Prokuratura bada śmierć trzyletniego Kacpra w Grodzisku. Trafił na SOR z wymiotami i gorączką, pięć godzin później już nie żył.Godzinnik
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Prokuratura bada śmierć trzyletniego Kacpra w Grodzisku. Trafił na SOR z wymiotami i gorączką, pięć godzin później już nie żył.Godzinnik
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Komentarze (7)
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Przecież polska prokuratura to jakieś dałny, które przez 22 miesiące dawały sobie wmawiać, że granatnik był głośnikiem i nawet nie sprawdzili czy inna b--ń nie została przeszmuglowana. Bp chodziło o kogoś ustosunkowanego, który dużo wie. I pewnie niejedne (inne) wały chroni.
Te dałny potrafią się tylko doebywać o duperele do Areczków.
Trochę już lat mam... i byłem (ja / dziecko / żona) chyba już z 4-5 razy na ostrym dyżurze / SOR.
I zawsze - zawsze byłem potraktowany z najwyższym profesjonalizmem.
Albo miałem ogromne szczęście do ludzi albo ludzie, którzy pracują u nas są naprawdę dobrzy i profesjonalni.
Także wszystkim czytającym wykopkom, pracującym na SOR/ostry dużurze chciałbym gorąco podziękować!
Robicie super robotę!