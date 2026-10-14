Niech zgadnę fikoły krętaczy prawniczych: działania personelu były ograniczone możliwościami, nic się nie dało przeciwdziałać, papiery się zgadzają. Proszę się rozejść.



Przecież polska prokuratura to jakieś dałny, które przez 22 miesiące dawały sobie wmawiać, że granatnik był głośnikiem i nawet nie sprawdzili czy inna b--ń nie została przeszmuglowana. Bp chodziło o kogoś ustosunkowanego, który dużo wie. I pewnie niejedne (inne) wały chroni.



Te dałny potrafią się tylko doebywać o duperele do Areczków. Pokaż całość