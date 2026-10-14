Julki poszukiwane za zniszczenie mienia w Krakowie. Ktoś rozpoznaje je?
Policja opublikowała wizerunek dwóch kobiet podejrzewanych o zniszczenie mienia przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.Dolar_od_strony_przepompowni
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Policja opublikowała wizerunek dwóch kobiet podejrzewanych o zniszczenie mienia przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.Dolar_od_strony_przepompowni
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Komentarze (94)
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@radzioso532: A co w tobie tyle jadu? Jesteś jedną z dziewczyn na zdjęciu?
No k---a szybko w c--j. Mogli poczekać jeszcze z rok
Aaa, to dlatego każda jedna jest na dole zagrzybiona.