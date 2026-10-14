Microsoft Office pod presją. Programista tworzy z AI jego darmowe alternatywy
Darmowe alternatywy dla dla Worda, Excela i PowerPointa? Po skopiowaniu Photoshopa one też już są. Powstały dzięki AI.mkk10
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Darmowe alternatywy dla dla Worda, Excela i PowerPointa? Po skopiowaniu Photoshopa one też już są. Powstały dzięki AI.mkk10
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Komentarze (61)
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Jak to bez licencji apkę zrobiłeś? Niedobry ty łobizie? (ง ͠° ͟ل͜ ͡°)ง
wbrew pozorom
@ChiliBomba: czyli taniej niż w latach 2000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
2. O ile fotoszop to jeszcze ma jakiś sens, o tyle przypuszczam że w tym przypadku AI sklonowało raczej Open/LibreOffice i zrobiło tylko UI