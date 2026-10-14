1. Jeśli będzie jakiś dowód na to że te narzędzia powstały przy pomocy inżynierii wstecznej (np. użycie jakiegoś specjalistycznego algorytmu albo gorzej czegoś na co jest patent) to autor skończy pierdząc w pasiak. Bo wbrew pozorom istnieją regulacje określające kiedy i w jakim celu wolno coś takiego robić.

2. O ile fotoszop to jeszcze ma jakiś sens, o tyle przypuszczam że w tym przypadku AI sklonowało raczej Open/LibreOffice i zrobiło tylko UI Pokaż całość