Znajomy odziedziczył taki "duży dom po dziadkach na wsi" i teraz jest w dupie, bo ogrzanie tego nieocieplonego kloca w zime to prawie 4k, a żeby to ocieplić i zbić te koszty to musiałby wyjąć z kieszeni równowartość ceny kawalerki w mieście. I dopóki tego nie zrobi to nikt tego nie kupi. A chłopak dopiero studia skończył wchodzi na rynek pracy i te 4k to jak na razie prawie cała jego pensja, Pokaż całość