Polacy zaczną masowo dziedziczyć mieszkania. "To spowoduje spadek cen"
W 2025 roku zmarło w Polsce około 406 tys. osób, a liczba mieszkańców zmniejszyła się o 157 tys. osób. Coraz więcej mieszkań po seniorach trafia na rynek, a zjawisko ma nasilić się w najbliższych latach. Eksperci twierdzą, że ten trend może doprowadzić do spadku cen, zwłaszcza w mniejszych miastach.Skarbiec_Biz
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Komentarze (78)
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W skali jednego miasta być może. Ale my mówimy o tym, że młodzi uciekli z powiatowych do większych miast i teraz nie wrócą tylko dlatego, że dostaną mieszkanie. Odziedziczą nierucha w miejscu, gdzie już teraz podaż bije popyt, więc niewiele to zmieni.
@towarzysz-eko: Ok, Banie Mazurskie albo inna Gołdap czekają xD
ale mieszkanie nie musi trafiać na rynek żeby obniżyć ceny, mieszkanie które trafi do wnuka (który w przeciwieństie do millenialsów nie ma 11 kuzynów) też zaspokaja jego popyt na mieszkanie i wnuk już nie kupi innego mieszkania, czyli
Wbrew bredniom jakichś Mickówpl czy innych NPCów z tagów nieruchomości, ekonomia czy demografia, mieszkania w największych miastach będą w cenie jeszcze bardzo długo, a w Default City ze względu na wciąganie ludności z Polski B już w ogóle. Wiem, bo jestem z lubelskiego.
A za znalezisko oczywiście zakop, ponieważ autor
Brutalne lecz prawdziwe
Jak sprzedawalem dom na wsi, po prostu wydałem kilka stow na świadectwo energetyczne i sprzedałem, a w internecie był płacz że nikt nic nie sprzeda jak to wprowadza