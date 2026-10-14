Na sorze, gdzie personel faktycznie pracuje nie ma takich kolejek. Byłem ostatnio z podejrzeniem złamania i wszystko zamknęło się w niecałych 3h, chociaż poczekalnia była pełna. Ale niedawno była afera ze zgonem pacjentki, więc koło d--y się zapaliło i wzięli się do roboty, bo wcześniej czas oczekiwania na tym samym sorze to było kilkanaście godzin.