Pacjenci spędzają na SOR-ach długie godziny. Sytuacja jest poważna
Dziewięć godzin i sześć minut. Dla osoby, która trafia do szpitala z problemami zdrowotnymi, to ogromna część dnia. A właśnie tyle wynosił średni czas pobytu w Klinicznym Oddziale Ratunkowym UCK w Gdańsku w 2025 roku.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (28)
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@KurnikoweKuriozum: no i?
Ale ważniejsze są przepychanki świń przy korycie i TK.
ze złamanym palcem będziesz czekać prawdopodobnie tak długo aż ogarną wszystkich ciężej doświadczonych, ze złamanym udem prawdopodobnie jedziesz jako pierwszy, bo to potencjalnie stan zagrażający życiu.
Tak samo jest z infekcjami i gorączką u dzieci i dorosłych (tak są dorośli ludzie co na SOR z bólem głowy