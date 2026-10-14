Teraz nie dosc, ze ten (nie)rząd łupi z podatku działajacego wstecznie wysyłajac syngał biznesowi, ze tylko tluk w Polsce moze inwestowac, to jeszcze sciagnia wieksze podatki z rosnacej ceny paliwa... a to psikus. Powinni to wpisac w nowe 100 konkretow, nie wierze, ze poprzednie fraj... juz poszli po rozum do głowy :D