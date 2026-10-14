Inflacja się rozpędza. Nagły wzrost cen we wrześniu
Inflacja we wrześniu 2026 roku wyniosła 4,1 proc. rok do roku, wobec 3,4 proc. w sierpniu. Najbardziej wzrosły ceny transportu (o 17,9 proc.), a użytkowania mieszkań i nośników energii o 5,1 proc. Z kolei napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe podrożały o 6,9 proc.Skarbiec_Biz
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Komentarze (50)
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A w firmie to każdy co roku dostaje podwyżkę inflacyjną
Ludzie kraść zaczną
albo podjadać,w markecie często widuję otwarte paczki z chipsami wciśnięte między paczki, wyjedzone do połowy :P
Takie to pisowskie myśliciele.
Pis wróci do władzy to przy 9 zł za benzynę będziesz pierdzielił, że tanio.