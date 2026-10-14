Przez 40 lat ratował życie ludzi. Zabiło go BMW rozpędzone do 270 km na godz.
Pan Andrzej z Drawska Pomorskiego, znany i lubiany ratownik medyczny, zginął w wypadku na S10. Adrian K., za kierownicą rozpędzonego BMW, wjechał w tył Toyoty, z prędkością aż 270 km na godz. Siła uderzenia była tak ogromna, że pan Andrzej, mimo zapiętych pasów, wyleciał przez boczne drzwi i zginąłrybak_fischermann
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Komentarze (32)
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W bok- ciężkie uraz. Podobnie przy dachowaniu
Ja nie wiem co by się musiało zadziać, zeby w koncu politycy i sędziowie się wzieli za piratów drogowych. Chyba musiałby zginąć syn/córka/wnuk jakiegoś wysoko postawionego polityka
Właśnie, dorosły patus... a pieniadze? Grzać temat jak sebusiowi, to pieniądze nie powinny mieć znaczenia