Jestem notariuszem. Chcą mnie zawiesić i dać 200k kary za ujawnienie naciągania
Ujawniłem, jak w kancelariach notarialnych masowo dolicza się nienależne opłaty. W odpowiedzi samorząd nałożył na mnie 200.000 zł kary, a za kilka dni chcą mnie zawiesić. Stworzyłem darmowy kalkulator nadpłat. Odzyskajcie swoje pieniądze!janadamk
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Komentarze (175)
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nazywam się dr Maciej Kasprzyk, jestem notariuszem w Warszawie. Piszę tutaj pod własnym nazwiskiem, bo od ponad półtora roku próbuję zatrzymać praktykę, na której tracą zwykli ludzie – a jedyne, co w zamian dostałem, to trzy postępowania dyscyplinarne i nieprawomocne kary na łącznie ok. 200 000 zł.
W poniedziałek, 19.10, Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpatrzy moje odwołanie od tych kar. 22.10 odbędzie się kolejna rozprawa – tym razem o zawieszenie
Jeśli masz w akcie albo na fakturze pozycję weryfikacja PESEL - nadpłaciłem, możesz żądać zwrotu.
Pozdrawiam!
@janadamk: szacunek za wyjście przed szereg, następne moje akty będę robił u Ciebie :)
W 2020r. odrzucałem spadek po dziadku- na jednej sprawie jego dwie córki ( moja mam i jej siostra ), oraz ja z dwoma braćmi. zapłaciliśmy po 180zł.
Później musiałem bujać się po sądach, bo mam syna- sąd musiał pozwolić mi zrzec się spadku w imieniu syna. Później załatwiłem to u notariusza, który za to wziął właśnie
Co do strony: projekt wystartował pilotażowo w oparciu o dane z Izby Warszawskiej (woj. mazowieckie), stąd to ograniczenie na mapie. Widząc jednak,
@janadamk: Miałem dokładnie tak samo przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Przy czym ja wiedziałem o tym że taksy notarialne mają maksymalne stawki ustawowe i bardzo mnie zdziwiło
Nie sra się do swojego gniazda i masz karę ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napisz do Stano pewnie się tym zainteresują bo temat interesujący
Ślubowanie składałem przed Prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, co potwierdza widoczna na zdjęciu oryginalna, niebieska pieczęć urzędowa IV Wydziału Wizytacji tego sądu. Moje dane są w pełni jawne – nazywam się dr Maciej Kasprzyk, jestem czynnym
Nie jestem od wczoraj na wykopie i z góry zakładam że taki wpis to próba wybielenia się i odwrócenia uwagi od prawdziwego problemu.
Nie bierz tego do siebie po prostu chciałbym poznać całą sytuację.
@janadamk: Poważny kraj, poważni ludzie xD zarzuty niczym uwalenie studenta po nie napisał SZANOWNY KRÓLU ZŁOTY EKSELENCJO PROFESORZE REKTORZE
1. Według opinii na Google pan notariusz wcale tak bardzo nie dba o jak najniższy koszt dla klienta
2. Strona kancelarii pana notariusza wygląda jak paździerz w stosunku to strony która wyskrobał na szybko i którą tu reklamuje
3. Zamiast prostego wzoru pisma które moglibyście sami wysłać, jest jakiś formularz gdzie zostawiacie swoje dane i nie wiadomo gdzie i do jakiego celu posłużą ...
Według
Dodatkowo czemu przekazujesz klientom stawki netto? A nie faktycznie kwoty, które zapłacą. Notariusz chyba tak jak każdy inny przedsiębiorca podlega pod ustawę o informowaniu o cenach towarów i usług.