Parę rzeczy mi się nie zgadza ...

1. Według opinii na Google pan notariusz wcale tak bardzo nie dba o jak najniższy koszt dla klienta

2. Strona kancelarii pana notariusza wygląda jak paździerz w stosunku to strony która wyskrobał na szybko i którą tu reklamuje

3. Zamiast prostego wzoru pisma które moglibyście sami wysłać, jest jakiś formularz gdzie zostawiacie swoje dane i nie wiadomo gdzie i do jakiego celu posłużą ...



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