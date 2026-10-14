Niekoniecznie za sprawą tego konkretnego narzędzia, ale dzięki rozwojowi AI, w tym roku udało się niezależnie zmodyfikować kod gry Championship Manager 01/02.



Sama gra jest od wielu lat dostępna za darmo do pobrania, ponadto istnieje bardzo duża społeczność, która dba o to, aby składy, umiejęntości piłkarzy były jak najbardziej aktualne i odwzorowane. O ile modyfikacja zawodników i drużyn jest stosunkowo łatwa, bo to zwykła baza danych, to problem w tym, że gra Pokaż całość