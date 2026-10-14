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Projekt REA łączy agentów sztucznej inteligencji z Ghidrą, Hopperem i IDA Pro. Bada oprogramowanie bez dostępu do jego kodu źródłowego.BornToDie69
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Projekt REA łączy agentów sztucznej inteligencji z Ghidrą, Hopperem i IDA Pro. Bada oprogramowanie bez dostępu do jego kodu źródłowego.BornToDie69
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Komentarze (28)
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@W4sylek: takiego windows XP, ale z poprawkami <3
AI tylko podkręciło gałkę na 11 🙄
żaden LLM nie radzi sobie ze zwirtualizowanym
Sama gra jest od wielu lat dostępna za darmo do pobrania, ponadto istnieje bardzo duża społeczność, która dba o to, aby składy, umiejęntości piłkarzy były jak najbardziej aktualne i odwzorowane. O ile modyfikacja zawodników i drużyn jest stosunkowo łatwa, bo to zwykła baza danych, to problem w tym, że gra
Komentarz usunięty przez autora