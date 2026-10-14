Nawet nie wiedziałem, że kilka z gier na tej liście jest rodzimych studiów. Aż wezmę, bo i tak się na niektóre czaiłem, a że czasu mało na granie, to nie kupiłem. Niby tego czasu nadal nie mam, ale naszych wesprę grosiwem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)