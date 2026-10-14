40 łapówek dla łódzkiego chirurga. Prokurator rozszerzy postawione zarzuty
Prokurator zakończył przesłuchania świadków i zapowiada rozszerzenie zarzutów przedstawionych łódzkiemu chirurgowi. Doktor ponad 2 lata temu został zatrzymany przez CBA i prokuraturę. Przedstawiono mu zarzut przyjmowania korzyści majątkowych.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (35)
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@Bestia_z_Jellystone: nie rozumiesz
myśliże że 200 koła to dużo, ale wyobraź sobie że ty jesteś tym lekarzem, a kolega z oddziału dojściami politycznymi wyciąga 400 koła a pracuje mniej
on jeździ najnowszym porsche Gt3 prosto z salonu, w customowym kolorze (dopłata 120 tysięcy pln) a ty dwuletnią bida carerą i tylko w zwykłym katalogowym bahama yellow
"Dawid K. nie został zatrzymany. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu."
no i elo