Drogie zegarki komendanta głównego policji. Część darczyńców pozostaje nieznana
Policyjna centrala zaleca, by funkcjonariusze nie przyjmowali drogich prezentów, na przykład smartwatchy. Tymczasem komendant główny Marek Boroń dostał już cztery zegarki. Nie wszyscy darczyńcy są znani, a policja nie ma obowiązku ich ujawnianiać pisze "Rzeczpospolita".Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (30)
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Artystką, performerką.
@giete: Również "lobbystami". ¯\(ツ)/¯
I to tylko małe kwoty.
Bardzo chętnie przygarnę 4 zegarki za łączną kwotę 13 tysięcy, skoro dla was to nie problem to rozumiem że mogę słać adres na priv?
bez przesady, takie raczej budżetowe