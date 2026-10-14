To są nowe trendy w profilaktyce. Świadczenia medyczne są realizowane zdalnie, bez wiedzy i udziału pacjenta, gdy jeszcze jest zdrowy. Bo pacjenci unikają profilaktyki, a jak już zachorują, to jest za późno, wtedy trzeba czekać wiele miesięcy na lekarza, badania, zabiegi i operacje. Dlatego zdalna i nowoczesne telemedycyna jest hitem. Czego nie rozumiecie?