Wrocław: Uniwersytecki Szpital Kliniczny rozliczył świadczenia, których nie było
Mój syn nie skorzystał z rehabilitacji, ale gdy sprawdziłem w jego dokumentacji, okazało się, że pojawiły się trzy zrealizowane świadczenia - mówi Arkadiusz Chwaścik.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (18)
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Jak większość będzie łapać.
Tylko co z tego jak nie ma za tym żadnej odpowiedzialności.
Odpowiada cała placówka nie ten co wypisywał.
Jakaś fikcyjna spółka zoo albo coś innego co dostanie kontrakt z
Następnie powinny zostać wydane zarzuty dla:
Dyrektorów za
1) Niedopełnienie obowiązków