Niemcy: część Syryjczyków dostało list o cofnienciu statusu ochronnego
Decyzję dostają notowani przez policję lub ci, którzy wyjechały z Niemiec i wrócili. Jako powód podano koniec wojny w Syrii. Zmiana polityki azylowej Niemiec może potencjalnie spowodować utratę statusu ochronnego setek tysięcy Syryjczyków. Merz postawił sobie za cel powrót 80% uchodzców do ojczyzny.lysy_orangutan
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Komentarze (17)
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Muzułmanie to potężna siła w DE 6,5%.
Młodzieży jest jeszcze więcej - 16%
Poza tym oni kontrolują świat przestępczy, handel bronią itd. To nie sa spokojni i biedni Żydzi.
To zależy tylko od woli politycznej, jeśli niemiaszki odkurzą mundury to araby dopiero zobaczą co znaczy prawdziwy fanatyzm