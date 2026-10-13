Podejrzewam ze jest to zwykle dmuchanie balonika. Od wielu lat mnóstwo nielegalnych przybyszy tak samo jak różnych kryminalistów ma nakaz opuszczenia kraju a czasem te nakazy wiszą na nich i po 20 lat a nikt sobie z tym tak naprawdę nic nie robi. Od czasu do czasu jak taki ananas cos odpali to później w gazetach wielki szok ze jak to przecież ten człowiek już dawno ma nakaz opuszczenia kraju a właśnie Pokaż całość