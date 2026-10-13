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Wszyscy rzucili się na hejtowanie po tej sytuacji lekarzy, a w poście/artykule nie ma kompletnie żadnej informacji, po co, dlaczego itp. poszedł typ do lekarza.Logiczne, że żaden lekarz nie obserwuje wyników z krwi dla picu xD. No chyba, że ktoś po to poszedł - żeby się dowiedzieć czy wniki z krwi są OK, to wtedy czego oczekuje? A jeśli jest w trakcie jakiegoś leczenia i potrzebuje też tylko