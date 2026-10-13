Poszedł na prywatną wizytę do lekarza. Trwała 2 minuty i kosztowała 280 zł
Długie kolejki na NFZ zmuszają coraz więcej Polaków do korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej. Jednak czy wysoka cena zawsze idzie w parze z odpowiednim podejściem do pacjenta? Twórca internetowy Maciej Krul podzielił się w sieci historią swojej ekspresowej wizyty lekarskiej, publikując paragon oairaG
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Komentarze (23)
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Po wiochach nadal są znachorzy, wiem, bo byłem u jednego z teściem. Kasę wziął od razu, ale za to był skuteczny.
Wszyscy rzucili się na hejtowanie po tej sytuacji lekarzy, a w poście/artykule nie ma kompletnie żadnej informacji, po co, dlaczego itp. poszedł typ do lekarza.
Logiczne, że żaden lekarz nie obserwuje wyników z krwi dla picu xD. No chyba, że ktoś po to poszedł - żeby się dowiedzieć czy wniki z krwi są OK, to wtedy czego oczekuje? A jeśli jest w trakcie jakiegoś leczenia i potrzebuje też tylko
@Substytut: Nie ile ma trwać wizyta, tylko ile ma kosztować - proporcjonalnie do czasu trwania.
jak lekarz spyta 'co panu dolega" i da ci powiedzieć przez dłużej niż 15 sekund to szok i święto lasu
taką kase kroją a pracują jakby za darmo robili
- Skoro tutaj typ przyszedł z wynikami i nie opowiadał co mu dolega to jest duża szansa, że lekarz już go znał i kontrolował wyniki.
Jak masz jakiś problem to co lecisz najpierw robić badania, a potem do lekarza? Czy na odwrót?
Sam kupę lat byłem pod kontrolą lekarza (topka w kraju, specjalista).
Niejednokrotnie wizyty u niego były bardzo szybkie. Złego słowa nie powiem.
Tylko co ma czas wizyty?
Swego czasu brałem jeden lek.
Wizyty wyglądały mniej więcej tak:
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