"Była zadowolona. Ale zauważyłam, że jest bardzo nerwową osobą. Wytłumaczyła jednak, że ma chore dziecko. I stała się taka nerwowa z powodu tej choroby "

"nie można jej dyskryminować z tego powodu"

tak to jest jak coś się w spadku dostanie, łatwo przyszło, łatwo poszło

następnym razem pewnie przepisze mieszkanie żołnierzowi z USA czy zainwestuje je w nigeryjskie kopalnie złota