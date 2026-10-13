Piekło właścicielki mieszkania. Jestem zmuszona utrzymywać osoby, które mi grożą
Piekło właścicielki mieszkania w starciu z nieuczciwą lokatorką. Kobieta mieszka w mieszkaniu od niemal roku i nie płaci właścicielce. Jak ustrzec się przed takimi lokatorami i co zrobić, gdy pojawią się problemy?Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (96)
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"nie można jej dyskryminować z tego powodu"
tak to jest jak coś się w spadku dostanie, łatwo przyszło, łatwo poszło
następnym razem pewnie przepisze mieszkanie żołnierzowi z USA czy zainwestuje je w nigeryjskie kopalnie złota
Co za debil.
Ja swoje też przeszedłem, ale w drugą stronę. Miałem przez dwa lata oszusta właściciela XD. Gość dobrze nawijał kit, tak, że z kumplem gdy wzięliśmy od niego mieszkanie to się nie zorientowalaliśmy, że płacimy dwa razy za rachunki z lokalu. Po roku kumpel wrócił do Rzeszowa i wprowadziła się moja
To, że oni robią komuś krzywdę czy oszukują to niemożliwe, oni nie, oni na swoje zapracowali, uczciwie.
A mają przecież problemy jakich inni ludzie w ogóle nie mają!!!!!!!
Ale ich to każdy próbuje oszukać albo jakąś krzywdę wyrządzić.
Zawsze są niewinni.
Jak wjadą Ci w tyłek na czerwonym świetle to powiedzą, że to twoja wina bo mogłeś jechać
@JazzBlurr: to ciekawe bo przepisy utrudniajace wywalenie robaka wprowadzilo prawactwo :D
#bekazprawakow
To, że ktoś ma mieszkanie, nie uprawnia go do pełnego dysponowania swoją własnością.
Z jednej strony dobrze, że pokazują i nagłaśniają k.restwo ale jest i druga strona taka, że patologia się przygląda i dostosowuje.