Lekarze mówią STOP pielęgniarkom.
Możliwość ordynowania leków przez pielęgniarki w ramach porady infekcyjnej w przychodniach POZ może ograniczyć pacjentom dostęp do opieki lekarskiej. Bronienia interesów lekarzy ciąg dalszydanielbr3
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Komentarze (16)
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Gdybyśmy mieli premiera, który opierałaby swoją politykę o wprowadzanie rzeczywistych zmian, a nie o to, żeby przypadkiem nie podpaść jakiejś grupie, to dawno by rozwiązał tą instytucję.
I tak prezydent by zawetował. ostatnie słowa prezydenta o lekarzach brzmiały:
@enterprize: a na chwilę obecną nasze polskie pielęgniarki mają problem podać i się podbić pod tym że pacjentowi paracetamol dały, który jest bez recepty XD
Przecież to łun musi receptę kolejną jak od kalki wypisać ! To takie wymagające, po to się biologii uczył ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Moja panna pracuje w apatece i jak widzi w pewnych okresach receptę od pewnych doktorów, to wie co dać bez czytania. Kilkadziesiąt dziennie. Równie dobrze mogłaby tam małpa siedzieć xD
w sumie to nie wiem czy chciałbym im dawać większe uprawnienia