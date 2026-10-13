Ogólnie bez sensu jest wypisywanie jakichkolwiek leków (no po za narkotycznymi) ogólnie jak ktoś bierze leki np. na nadciśnienie, to brał je będzie raczej do końca życia, więc po kiego grzyba ma co jakiś czas umawiać się do lekarza aby wypisać receptę na kolejne leki, skoro choroba jest stwierdzona i są przepisane leki, które będą stale przyjmowane ...