Zainwestują 20 mld dolarów w Polsce ? Doglądali spraw na miejscu
Przedstawiciele Foxconn i władz Tajwanu wizytowali w poniedziałek Miękinię na Dolnym Śląsku, gdzie ma powstać potężny park technologiczny z zakładami produkcyjnymi i centrum badawczo-rozwojowym. Wartość inwestycji Foxconnu, w tym w hub technologiczny w Jaworznie, ma sięgnąć 20 miliardów dolarów.airaG
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Komentarze (54)
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Niby z nimi są teoretycznie jak jak stanie sie usless to sabake porzucą przy pierwszej lepszej drodze pod lasem :P
zresztą dalej mają spór o granice..
Ma powstać kolejne centrum danych. Sprawa robi się ciekawa, bo amerykańskie big techy często ukrywają ten fakt z powodu ogromnego zapotrzebowania na wodę. Np. w Hiszpanii, gdzie te budowy zdemaskowano, w wyniku protestów wywalono inwestycje z kraju. Wywalono je też z Holandii, Francji czy Irlandii. A Polska jako kolonialny kraj narażony za susze z pocałowaniem w rączkę te centra buduje u
za niedługo na Klimkówce czy Solinie będziemy pogli robić ścianki wspinaczkowe na tamie, od strony zalewu ....
@severnight: Bo to się nie opłaca. Łatwiej puścić rzekę o rozwalić gospodarkę wodną i środowisko. Dlatego kraje rozwinięte szukają idiotów.
@wojciech-bogdan: Serio ludzie jeszcze powtarzają te bzdury o zużywanej wodzie. Obecne centra danych zużywają jakąś tam marginalną ilość wody, już pomijając fakt co znaczy "zużywają" bo ona nagle nie znika.