Zobaczymy jak się to rozwinie bo AI każdego grzeje ale większość myśli że to jak przeglądarka od googla. Nikt nie myśli ile każde zapytanie kosztuje prądu, wody, hałasu i czy może nie było by taniej zrobić tego człowiekiem napędzanym miską ryżu. Brutalna prawda pokazuje że wody jest coraz mniej za to energia coraz droższa także ekonomicznie, AI może niebawem stać się nieracjonalnym rozwiązaniem limitowanym do wykonywania tylko "kosztownych" zadań a nie slopów Pokaż całość