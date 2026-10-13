Nie, kompletnie mi się nie podoba, poziome indeksy na 6 i 12 kopią moje OCD (I tak, wiem "zwykłe" Harpoony też tak mają - ale tych też bym nie wybrał. Co ciekawe Tytus na krzywym 9 mi nie przeszkadza - ale ma swoje uzasadnienie więc jest ok), nie pasuje mi zebra na wskazówkach, i KMZIZ na deklu wydaje się dziecinny - ale rozumiem dlaczego się tam znalazł. Za to fakturowana tarcza i Pokaż całość