Tytus i Papcio Chmiel na szwajcarskim zegarku
Favre Leuba i Klub Miłośników Zegarów stworzyli limitowaną edycję Harpoon Revival z Tytusem. Tylko 66 sztuk, tarcza jak kartka komiksu, na deklu Papcio Chmiel. Cena: 10 700 zł.Asarhaddon
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
Rzeźby - jaka to jest bańka porąbana. Nikt ich nie potrzebuje, a za 50 zł można sobie wydrukować w 3D...
Porządne buty - jaka to jest bańka porąbana. Ludzie płacą po kilka tysięcy za coś, co Bengalczyk uszyje za 2$...
It'd...