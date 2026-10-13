Hity

tygodnia

Jestem notariuszem. Chcą mnie zawiesić i dać 200k kary za ujawnienie naciągania
Jestem notariuszem. Chcą mnie zawiesić i dać 200k kary za ujawnienie naciągania
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Największa polska tajemnica
Największa polska tajemnica
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Skazana za śmierć trzech osób. Zbyt chora na więzienie, ale może leczyć
Skazana za śmierć trzech osób. Zbyt chora na więzienie, ale może leczyć
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Żerują nawet na dzieciach. Konsultacja psychiatryczna dzieci za jedyne 850zł
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Oszuści ukradli Ci pieniądze z konta? Bank ma 1 dzień na ich zwrot.
Oszuści ukradli Ci pieniądze z konta? Bank ma 1 dzień na ich zwrot.
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