Badania: lekarze przyjmujący pieniądze i prezenty od firm farmaceutycznych częściej przepisują leki
Lekarze opłacani przez firmy farmaceutyczne za konsultacje i udział w radach doradczych lub przyjmujący zaproszenia na fundowane przez nie posiłki przepisują więcej leków, także niepotrzebnych lub potencjalnie szkodliwych. Całe leczenie jest przez to droższe - wynika z przeglądu 93 badań.tomasztomasz1234
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Komentarze (15)
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@KryKry: zdziwilbys sie
kiedyś jak dziecko miało kaszel i katar to lekarz zalecał polopiryne i jakiś syrop
dzisiaj to przynajmniej z 5 różnych specyfików wypisuje
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