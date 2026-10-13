Demolowała auta i stację benzynową. Potem ruszyła przez Krupówki
59-latka z Warszawy uciekała przed policją, uszkadzając sześć samochodów, motocykl i stację benzynową. Przez Krupówki przejechała z prędkością około 100 km/h, zmuszając pieszych do ustępowania z drogi. Została zatrzymana po uderzeniu w radiowóz ustawiony na blokadzie. Grozi jej 8 lataldi7x
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Komentarze (22)
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Baba w tym kraju ma naprawdę ogromne fory w stosunku do mężczyzny, ja widzę po własnej żonie, którą jak zatrzymała policja za przekroczenie prędkości to wyszła do bagażnika pokręciła trochę dupą i skończyło się na pouczeniu. A ja za
Karą powinno być stanie z zawieszką na szyi przez kolejne 10 lat: jechałam i chciałem zabić. Jestem głupia i przepraszam. I tak codziennie, żeby wszyscy znajomi widzieli.