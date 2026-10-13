Ja rozumiem, że latwo jest mówić zza klawiatury ale mimo wszystko patrząc na ten filmik, gdyby to mój samochód został przez nią uszkodzony tak jak na filmie to nie miałbym żadnych skrupułów żeby wziąć chociażby gaśnicę z któregoś samochodu albo ze stacji i rzucić jej w przednią szybę pozbawiając ją w ten sposób widoczności i przyczyniając się chociaż trochę do ograniczenia tej Szarży. Tymczasem było tam przynajmniej z sześciu mężczyzn, którzy tak Pokaż całość