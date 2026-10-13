Cholera szkoda tego zoo- byłem tam jakieś 2 lata temu. Klatki i wybiegi nie wyglądały jakoś inaczej od tego co można by chociaż zobaczyć we Wrocławskim zoo. Myślę, że większość była dużo lepsza- sporo przestrzeni, mniejsze tłumy. Miejscówka była całkiem znana na Dolnym Śląsku, chociaż ulokowana na kompletnym zadupiu zaraz przy Czeskiej granicy. Największą atrakcją była otwarta klatka z lemurami gdzie wchodziło się z kubeczkiem karmy i normalnie wskakiwały na ciebie. Był Pokaż całość