https://walbrzych24.com/pl/11_wiadomosci/54543_akcja-w-zoo-laczna-zwierzeta-moga-trafic-za-granice.html
Kolejna fundacja kradnie zwierzeta? Dziwna sytuacja Zoo Łączna
https://walbrzych24.com/pl/11_wiadomosci/54543_akcja-w-zoo-laczna-zwierzeta-moga-trafic-za-granice.htmlsayrel
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Komentarze (13)
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Fundacje Mondo Cane i fudnacje Dzikie Zwierzeta w potrzebie, ktora sama ma ponoc zarzuty za nielegalne przetrzymywanie zwierzat. Oraz klasycznie TOZ tym razem z Krynicy.
Plus nagle wywozenie zwierzat za granice.