Hej! Zacznę od tego, że jestem waszym wielkim fanem i mam wasz każdy album. Pierwsze pytanie to czemu NASA nie weźmie tak dużo dużo coca coli i dużo dużo mentosów i nie zrobi z tego rakiety? Przecież mają nieograniczony budżet. A drugie pytanie to czemu nie wysyłamy już w kosmos zwierząt za karę? Kiedyś wysyłano małpy, psy i inne tygrysy (pszczoły też). U mnie w bloku babka ma takiego małego yorka i Pokaż całość