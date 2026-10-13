AMA History Hiking - zapraszamy do zadawania pytań! :)
Hej! Jesteśmy twórcami kanału History Hiking. Docieramy do świadków historii (ocaleni z obozów, Wołynia, weterani), relacjonujemy poszukiwania depozytów na Dolnym Śląsku i nie tylkohistoryhiking
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Komentarze (76)
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2. Czy istnieją miejsca, które ze względu na stan zachowania albo zagrożenie dla zdrowia odradzilibyście nawet doświadczonym eksploratorom?
3. Jak oceniacie wiarygodność opowieści o podziemiach, ukrytych depozytach i skarbach z czasów II wojny światowej? Co najczęściej okazuje się mitem?
2 . Tunel w Łuczycach - grozi zawaleniem się. Z kolei krypta pod prezbiterium w Krzeszowie jest miejscem zdecydowanie wartym eksploracji, jednak nie do końca bezpiecznym jeśli chodzi o
Zastanawia mnie też, czy w tych archiwalnych materiałach są informacje, które udało się Wam potwierdzić podczas eksploracji terenu, czy raczej większość wymaga weryfikacji. Czy trafiliście na inne równie sensacyjne historie, które po dokładniejszym sprawdzeniu
2. Czy podczas pracy nad materiałami historycznymi zdarzyło Wam się odkryć, że oficjalna wersja wydarzeń istotnie różni się od tego, co mówią świadkowie lub dokumenty?
3. Czy są historie, których świadomie nie pokazujecie na kanale, bo uznajecie, że byłyby zbyt osobiste lub bolesne dla rozmówców?
2. Są takie sytuacje, a jedną z najnowszych, którą się zajmujemy są szeroko pojęte podziemia Kamiennej Góry. W archiwach
Posiadam spory zasob dopasowany częściowo dopasowany do obecnych map i zastanawiam sie czy w jakis sposób moze to pomoc.