Youtuber KSIĄŻULO cenzurował od dawna.
Serwus. Wiem, że wykop to teraz tylko polityka, freak fighty i przegryw. Jednak moze Was zainteresuje. W czerwcu ustawiłem mojego bota na wykrywanie usuniętych komentarzy u ulubieńca polskiego YT. Dopiero sobie o nim przypomniałem xD. Działa od czerwca. Czas ustawiony bez pier...lskx
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Komentarze (23)
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@lekarz_operator_kolonoskopu: jeszcze nie, ale są na radarze w pierwszej kolejności
@lskx: A wiesz ze komentarze mozna zglosic i one leca do moderacji ? Podobno teraz nawet AI sie tym zajmuje, nie wiem co to jest AI i nie wiem co to sa komentarze ale wez sie nie osmieszaj XD
Teraz każda p---a w internecie siedzi i nagrywa na książula bo jest chwilowa moda na jego j-----e, ale kiedy był na fali to wszyscy mieli zamknięte mordy xD
@KochanekAdmina: z p-----i itd, to tak, chociaz ja i tak nie usuwam, ale w tym przypadku jest czesanie poprostu niewgodnych.
@justBrowsin: Myślę, że większymi troglodytami są Ci, którzy myślą, że jak pocisną oglądanie Książula to są lepsi i bardziej świadomi. A rozrywka nie musi byc ambitna czy mądra - ma dawać rozrwykę i tyle. Ważne, aby nie robić z takiego Książula autorytetu kulinarnego - bo nim nie jest i za takiego się nie uważa. A jak ktoś do porannej kawy
@encopenco: Białek powinien Ci płacić.
@TomTom7770: gdzie tu k... jest AI? xD