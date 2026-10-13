Oczywiście, że komentarze są moderowane u każdego dużego twórcy. Youtube u----e ci kanał, jeśli w komentarzach się ludzi od cweli wyzywają. Dla własnych zasięgów trzeba dbać o kulture wypowiedzi.



Teraz każda p---a w internecie siedzi i nagrywa na książula bo jest chwilowa moda na jego j-----e, ale kiedy był na fali to wszyscy mieli zamknięte mordy xD