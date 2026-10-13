Badanie CBOS: brak zaufania do TVN, Kanał Zero z przewagą ocen pozytywnych
Badanie CBOS: pod względem postrzeganej wiarygodności najwyżej wypadają programy Polsatu, podczas gdy przy pozostałych ocenianych stacjach, w tym TVN, przeważa brak zaufania. W zestawieniu z niewielką przewagą ocen pozytywnych Kanału Zero oznacza to różny kierunek bilansu.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (68)
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W przypadku TVN więcej osób ocenia go negatywnie niż pozytywnie, ale różnica wynosi zaledwie 2 punkty procentowe.
Kanał Zero ma przewagę pozytywnych opinii wynoszącą 3 punkty, ale to żadna wielka przewaga, bo aż 63% badanych nie korzysta z niego, nie ogląda kanału zero, ani nie potrafi go ocenić.
Innymi słowy, nie można z tego robić narracji, że Polacy nie ufają TVN-owi, a Kanał Zero cieszy się ich zaufaniem bo
W skrócie biorąc wszystkich uczestników badania to wyniki wygadają tak:
TVN/TVN24: 42% nie miało żadnego zdania. 30% negatywnych. 28% pozytywnych.
Kanał Zero: 69% nie miało żadnego zdania. 14% negatywnych. 17% pozytywnych.
@PepikPL: tymczasem TVP:
To na pewno jest jakaś kolejna sztuczka Stanoskiego, który jak wiemy jest na usługach PiSu, ponieważ nie jest na usługach PO xD
@Glacial: Piszesz o zondacrypto?
Najwięcej z nich dodał https://wykop.pl/ludzie/mkorsov (ponad sto) oraz https://wykop.pl/ludzie/XeNinja (ponad czterdzieści).
Ten drugi z dużym prawdopodobieństwem to pisowski bot. Albo pracownik Zero, bo oprócz Youtuba, najczęstsza domeną jaką dodawał na wykop to zero.pl, prawie 40 znalezisk - najwiecej ze wszystkich wykopowiczów. Na drugim miejscu jest https://wykop.pl/ludzie/VoxClamantisInDeserto który dodał
W przypadku TVN więcej osób ocenia go negatywnie niż pozytywnie, ale różnica wynosi zaledwie 2 punkty procentowe.
Kanał Zero ma przewagę pozytywnych opinii wynoszącą 3 punkty, ale to żadna wielka przewaga, bo aż 63% badanych nie korzysta z niego, nie ogląda kanału zero, ani nie
Źródło: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2026/K_101_26.PDF
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