Neuropki jak zwykle w szale, ale chyba dla nich nieważnym jest fakt, że Zero było jedynym medium, w którym podczas kampanii wyborczych mogli pojawić się wszyscy, indywidualne rozmowy z kandydatami nie były zmanipulowane i trwały po kilka godzin, a swoje spoty czy programy zamieszcza tam każda partia. Neuropki ufają TVN i TVP, gdzie jednych polityków się j---e jak psy nawet za grzechy kogoś innego, a drugich się głaszcze po główce. Gdyby Zero Pokaż całość