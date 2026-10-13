Character.AI ogłosiło upadłość. Pozwy i koszty AI pogrążyły firmę
Platforma do rozmów z postaciami AI złożyła wniosek o upadłość w trybie Chapter 11 po pięciu latach działania. Ciążyły jej pozwy, m.in. po samobójstwie 14-latka, i rosnące koszty obsługi. Część aktywów kupi Disney za 20 mln dolarów, a bez kupca serwis zostanie zamknięty. (EN)real_scoria
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Komentarze (57)
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Póki tą dziurę zasypywali inwestorzy to wszystko hulało, ale przejście na model subskrypcyjny jakoś się nie udawał.
Ogromna część całej branży AI działa właśnie w ten sposób - oferują usługi które są może i interesujące dla użytkowników, pod warunkiem że są bezpłatne. Z kolei ani
@hellfirehe: Taka prawda. Jak już się załadowałeś w czata za $20 i zaczynasz go cisnąć do granic możliwości, a openai to nie pejsate anthropic, że ci wdupi tokeny w jeden wieczór, to potem przychylniej patrzysz się na wyższe plany, jeśli to rozwiązanie ci się sprawdza.
Za
Komentarz usunięty przez moderatora
Gdyby to tak działało to już byś mial takie aplikacje, bo to nie wynika z tego, ze nikt nie wpadl na to, ze ludzie chca
@odomdaphne5113: Zakazać prawa jazdy! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@tutajsiemylisz: jak tam przegrywie jednofakturowy?
każdy taki AI slop kosztuje tokeny, sam jak to testowałem to byłem pod wrażeniem że pewna firma nalicza np 2USD za zrobienie strasznie c------j jakości rzeczy.
dodaj do tego że tylko 1 z 10 nadaje się do daleszego pokazania dalej to masz niekończącą się pętelke zrzerającą kasę.
Nie mówię tu o czacie GPT gdzie faktycznie darmowe wersje imponują wszystkim, a raczej "półproduktów" związanych
@jedzbudynie: xD
@majk3l: Nic nie może przecież wiecznie trwać ;-)