Tylko tak po prawdzie to był kolejny (jeden z wielu) serwisów który swoje usługi oferował za darmo (w szerokim zakresie), podczas gdy sam musiał płacić za tokeny.

Póki tą dziurę zasypywali inwestorzy to wszystko hulało, ale przejście na model subskrypcyjny jakoś się nie udawał.



Ogromna część całej branży AI działa właśnie w ten sposób - oferują usługi które są może i interesujące dla użytkowników, pod warunkiem że są bezpłatne. Z kolei ani Pokaż całość