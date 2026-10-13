Pierwsza elektrownia, której projektowanie zacząło się w 1990 roku, a budowa rozpoczęła się w 1996 roku już gotowa. Teraz można budować kolejną... obietnicę. Bo co szkodzi obiecać, obiecywanki Niemcom nie przeszkadzają, a wybory idą.

No, ale sami widzicie? Będzie prąd 30% tańszy :-)