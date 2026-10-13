Polska szykuje drugą elektrownię jądrową. Jest porozumienie i harmonogram budowy
Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE podpisały porozumienie dotyczące przygotowania drugiej elektrowni jądrowej. Budowa rozpocząć się około 2032 roku, a pierwszy blok ruszyć około 2040 roku. Najpoważniejszymi kandydatami do lokalizacji inwestycji pozostają Bełchatów i Konin.Skarbiec_Biz
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Komentarze (55)
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@piotr-glabik: Ale po co budować jak sie bardzo dobrze zarabia na projektowaniu.
@real_scoria: Za twojej młodości nikt nie budował elektrowni atomowej, no chyba że masz 50+ lat i jesteś z epoki Gierka gdzie był jeden falstart.
@kwanty: Za mojej Tusk budował aż dwie na raz ¯\(ツ)/¯
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Elektrownie-atomowe-powstana-na-polnocy-Polski-1860639.html
No, ale sami widzicie? Będzie prąd 30% tańszy :-)
@haohao: Niemcom? Co niemcy do elektrowni mają? Firma z USA ma budować.
No chyba że mówisz o tusku ale to trochę dziwne bo jednak ostatnie 15 lat to inna partia rządziła większość czasu i wydała sto milionów na projektowanie bez żadnego efektu.