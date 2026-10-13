Oczywiście nikt z wykopujących nie pójdzie po rozum do głowy, że skoro uwierzył w fejka, to z jego krytycyzmem jest coś nie tak i że to objaw znacznie poważniejszego schorzenia poznawczego. A przecież już dawno dowiedziono, że im bardziej człowiek myśli, że jest odporny na dezinformację, tym bardziej prawdopodobne, że jej ulegnie. Tak to jest, gdy się myśli emocjami, a nie zadaje najprostsze nawet pytania - zwłaszcza do czegoś, odnośnie do czego Pokaż całość