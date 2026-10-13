Jarosław Wolski prostuje swoją dezinformację
Przeprosiny i sprostowanie. Chciałbym przeprosić wszystkich Czytelników za podanie nieprawdziwej informacji oraz grafikibeconase
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Przeprosiny i sprostowanie. Chciałbym przeprosić wszystkich Czytelników za podanie nieprawdziwej informacji oraz grafikibeconase
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Komentarze (57)
najlepsze
@motvik: xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Na czym ta odpowiedzialność ma polegać?
Na tym, że napisze i elo?
Czy jakieś realne konsekwencje?
ładnie się zachował, przyznał się do błędu i przeprosił. w obecnym dyskursie politycznym bardzo rzadkie zachowanie, trzeba docenić.
Wygodnie skasował Twitta żeby nie było dowodów.
Kto próbował to prostować w komentarzu był wyzywany od troli i ruskich botów. Nawet przez pół sekundy nie próbował weryfikować co do niego ludzi piszą tylko wszystkich obrażał...
@Latarenko: Spokojnie, nauczy się. W poradniku było żeby przeprosić a nie żeby nie odpalać się jak totalny random z internetu w zwykłej pyskówce, ta wiedza przychodzi z wiekiem.
A potem idioci o ujemnym iq (braunisci) łykają takie wypierdy i powtarzają to na serio - tak jak np ostatni wywiad z tą rosjanką z konfy (Hernik-zayceva)