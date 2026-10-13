Policjanci mieli podpalaczy Starlinków w ręku, ale ich wypuścili.
Patrol policji kilka godzin po podpaleniu bazy Starlinków koło Grodziska Mazowieckiego legitymował w okolicy dwóch Turków, którzy później okazali się podpalaczami i pozwolił im odejść - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM.MagicznyMariusz
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Komentarze (50)
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@Latarenko: po co? Dali się wylegitymować więc pojechali dalej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przecież nawet artykuł mówi, że w momencie zatrzymania nie było uprawdopodobnione, że doszło do dywersji. No chyba że mieli ich zatrzymać tak bezpodstawnie, "na wszelki wypadek"?