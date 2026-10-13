Niemieccy ekolodzy chcą storpedować polskie wydobycie ropy z Bałtyku
Niemieckie organizacje ekologiczne domagają się wstrzymania inwestycji, która pozwoli Polsce wydobywać ropę ze złoża zlokalizowanego nieopodal wyspy Uznam na Bałtykufreedomseeker
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Komentarze (40)
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Całkiem słusznie Ci się źle kojarzy :)
@djtartini1: Nie żeby coś, ale u nas to nawet prezydent zmusił pilotów do rozwalenia się w lesie z z sobą samym na pokładzie, więc też bym nie ufał xD