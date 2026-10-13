Pacjentka wezwała policję do przychodni. Lekarka miała 1,3 promila alkoholu
Policjanci interweniowali w jednej z przychodni w Kołobrzegu. Pacjentka zgłosiła, że dyżurująca lekarka może być pod wpływem alkoholu. Policjanci potwierdzili - badanie alkomatem wykazało 1,3 promila alkoholu w organizmie kobiety.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (37)
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Dajmy na to jeżeli posiadacz pozwolenia na b--ń nosi b--ń będąc w stanie po użyciu alkoholu, to co do zasady Policja ma obowiązek cofnąć pozwolenie.
Czy to można porównać?
P.S.
Kodeks pracy to temat między pracodawcą a pracownikiem i owszem - pracodawca ma prawo takiego pracownika nawet zwolnić, ale nie musi tego zrobić.
Co do odpowiedzialności karnej to tu masz dokładnie tyle samo promili:
@HuGho: będzie ponosić odpowiedzialność do końca życia za każdym razem gdy umówi się do lekarza. oni się wszyscy znają
@HuGho: Nie, ale sitewki lokalne już próbują zbierać na nią haki albo uderzyć czymś, żeby zastraszyć.
Dostanie surowe umorzenie z połykiem. Prawnitutki rozgrzane, togi nadstawione, immunitety wypięte. Będzie grana metoda na zeszmaconego biegłego, który oceni, że nie było narażenia pacjentów. Prawnitutki mają podkładkę a dyspozycyjny biegły papu z kolejnych zleceń.
Decyzje polskich prawniczyn:
- pijana lekarka NIE naraża pacjentów z art. 160 kk - cyk, umorzenie. [1] [2]