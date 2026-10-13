Czy Pani doktor zostanie natychmiast zawieszona i zostanie jej cofnięte prawo do wykonywania zawodu? Czy nie?



Dajmy na to jeżeli posiadacz pozwolenia na b--ń nosi b--ń będąc w stanie po użyciu alkoholu, to co do zasady Policja ma obowiązek cofnąć pozwolenie.



Czy to można porównać?



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