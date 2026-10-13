Szpital Wojewódzki zatrudnił pełnomocnika dyrektora. "To spec od wizerunku"
Sebastian Drobczyński od marca jest pełnomocnikiem dyrektora Dawida Murawy ds. Podmiotów Medycznych - wyjaśnia rzeczniczka szpitala wojewódzkiego w Poznaniu. Pełnionej przez Drobczyńskiego funkcji nie ma w schemacie organizacyjnym szpitala.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (11)
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Mieszkasz w kraju gdzie spółdzielnia potrafiła z pieniędzy lokatorów wynająć prawnika żeby z nimi walczyć.( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Mój kumpel jest naszym pełnomocnikiem ds. Wymiotów Ulicznych, tylko my mu tyle nie płacimy. W ogóle mu nie płacimy. Jest wolontariuszem. :)