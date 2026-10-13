Oczywiście, zamiast porządnie wykonywać swoje obowiązki jako placówka opieki zdrowotnej lepiej zatrudnić kogoś, kto będzie wciskał kit w mediach, byle by tylko odwrócić uwagę od bałaganu, syfu, słabej obsługi itp. To powinno być ZAKAZANE! Szpital nie funkcjonuje na zasadach telewizji gazety, czy kanału w socialmediach! Przecież to jest mówienie wprost ludziom: "My was leczyć będziemy słabo i co nam państwo zrobią?"