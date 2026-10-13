Tańsze ogórki z Rosji zalały polską giełdę. Cła UE poniosły porażkę
Na polski rynek wróciły rosyjskie ogórki. Na giełdzie w Broniszach pojawiła się partia ponad 20 ton tych warzyw, a ich cena jest o ponad złotówkę niższa od krajowych. Ten zaskakujący import z Rosji ma miejsce pomimo wysokich, 50-procentowych ceł nałożonych przez Unię Europejską.Lokator87
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Komentarze (17)
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( ͡° ͜ʖ ͡°)
ZAKOP🫵
człowiek sie najpierw nastara żeby zacząć kisić, potem namęczy, natrudzi...
nie wiem czy nie lepiej dać sobie spokój i podwalić
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Jak nie przeszła kontroli to wiadomo, że nie są sprzedawane na giełdzie - Sukces?