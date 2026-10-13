Na polski rynek wróciły rosyjskie ogórki. Na giełdzie w Broniszach pojawiła się partia ponad 20 ton tych warzyw, a ich cena jest o ponad złotówkę niższa od krajowych. Ten zaskakujący import z Rosji ma miejsce pomimo wysokich, 50-procentowych ceł nałożonych przez Unię Europejską.