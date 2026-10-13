Pomylić kanię ze sromotnikiem to jak pomylić człowieka z szympansem. Jeszcze rozumiem jak ktoś pomyli ze sobą dwa muchomory (niektóre są jadalne) albo czubajkę kanię z czubajnikiem, bo tu różnice potrafią być subtelne, ale kania i muchomor sromotnikowy to dwa kompletnie różne i niepodobne do siebie grzyby. Nie wiem jak ludzie potrafią coś takiego odwalić i jeszcze to zeżreć, nie mając 100% pewności.