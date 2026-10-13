Łódź: pacjent, po zjedzeniu muchomora potrzebował przeszczepu wątroby
O niebywałym szczęściu może mówić 41-latek, który najadał się muchomorów sromotnikowych. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Jego wątroba była tak uszkodzona, że dla pacjenta jedynym ratunkiem był przeszczep wątroby. Tymczasem dla 41-latka dawca się znalazł, w sąsiedniej salifreedomseeker
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Komentarze (69)
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Ludzie po zjedzeniu muchomora sromotnikowego zazwyczaj nie potrzebują wątroby... a trumny...
Raczej ludzie mylą z gąskami zielonymi a potem mówią że z kaniami pomylili.
Wszystko się da jak tylko bardzo się chce. Zgaduje że pewnie minusa dostałeś od kogoś kto zjadł muchomora a potem wjechał pod pociąg.
I tak btw, prędzej uwierzę, że pomylą z sromotnikowym gołąbki albo muchomory czerwieniejące.
Ale powiem jeszcze jedno. Jeśli świadomie się tym nażarł, top powinien być na samym końcu oczekujących na przeszczep.