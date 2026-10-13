Spółdzielnie to rak jakich malo "musimy podniesc czynsz z racji ze jedno z mieszkan jest zadluzone" czytaj, spoldzielnia jest zadluzona sama u siebie wiec ty zaplac¯\(ツ)/¯ .

Przez 8 lat brania udzialu w tym cyrku jedyne co zrobili to szczury w smietniku wytruli o ile to oni wogule sie tym zajeli