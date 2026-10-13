282 tys. zł za drogę wartą 45 tys. zł? Audyt w warszawskiej spółdzielni wskazuje
Niektórych prac w ogóle nie wykonano, a inne okazały się zwykłą fuszerką. W efekcie mieszkańcy jednej z największych spóstarnak
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Niektórych prac w ogóle nie wykonano, a inne okazały się zwykłą fuszerką. W efekcie mieszkańcy jednej z największych spóstarnak
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Komentarze (8)
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Przez 8 lat brania udzialu w tym cyrku jedyne co zrobili to szczury w smietniku wytruli o ile to oni wogule sie tym zajeli