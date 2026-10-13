Masz nową kobietę, więc nie dostaniesz dziecka
Skoro już mieszkasz z nową kobietą, nie pozwolę, żeby moje dziecko tam przyjeżdżało. Najpierw się z nią rozstań, później porozmawiamy o noclegach. Nie chcę, żeby obca kobieta zajmowała się moim synem. Takie komunikaty pojawiają się po rozstaniu częściej, niż można przypuszczać.Fixen
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Komentarze (43)
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@konkarne: Wystarczy utrata opieki rodzicielskiej na rzecz drugiego rodzica.
Ale jak nie widujesz dziecka to już nie liczy się dobro dziecka.
Jak matka postępuje źle to też już sie nie liczy dobro dziecka.
Jak pokazała sprawa Lindsay Clancy dla kobiet dobro dziecka ma mniejsze znaczenie niż używany papier toaletowy.
Dziecko dla niektórych samic to LOKATA.
Ma przynosić pieniążki a nie sprawiać problemy.
NASZE dziecko.
Ale jak mowa alimentach to wtedy "nasze" juz nie smierdzi, nawet jak wyjdzie ze ojcem dziecka jest ktos inny to dobro "naszego" dziecka wazniejsze :P
Jeszcze na front w razie "w" zapraszamy kiedy zagranicy pieniążki przestaną się zgadzać