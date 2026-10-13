Kolejna rzecz która zniechęca do posiadania w tym kraju dziecka. Nie wiadomo czy za x lat nie rozstaniecie się bo drugiej osobie coś walnie na dekiel, a przecież już sam rozwód to wtedy cyrk na kółkach po którym możesz zostać majątkowo w samych skarpetkach i wylądować w psychiatryku. A jak macie dziecko to dostajesz kolejny "rozdział" tego szaleństwa pt. ustalenie opieki, widywań, alimentów. Najgorsze że samo dziecko staje się przedmiotem prywatnej walki Pokaż całość