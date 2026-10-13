Wykopki będą powielać fake-news z fxmag.pl ??? Te wykopki ze smutnej koalicji PiSu i Konfedokorony krzyczące "Polska w ruinie"?

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fxmaga nie bronię, ale najwyrazniej wykopki tez nie czytają artykułów, które komentują, bo tu jest głównie powołanie się na Rzeczpospolitą i stwierdzenie, że spełnianie tego obowiązku nie jest kontrolowane, przez co polowa urzedów to olewa. Nic w artykule nie ma o braku kar. OP (fxmag) po prostu zmanipulował opis znaleziska, czyli tez z