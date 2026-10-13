Bezkarność w urzędach. 15 tys. urzędów ignoruje obowiązek, bo nie ma za to kar
Od ponad trzech miesięcy w Polsce działa Centralny Rejestr Umów. Narzędzie zostało stworzone przez rządzących po to, aby mieć odpowiedni nadzór nad wydatkami instytucji publicznych, a także działać przeciwko korupcji. Cóż z tego, że narzędzie zostało stworzone, jak blisko połowa placówek go nie używFXMAG
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Komentarze (17)
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@coldsurgeon25: Pytanie czy mają ustawowy obowiązek korzystania z tego i czy mają status funkcjonariusza publicznego. Jeśli tak, to niekorzystanie oznacza niedopełnienie obowiązków służbowych i jest za to jak najbardziej kara przewidziana kodeksem karnym :D. Tylko trzeba kogoś zawziętego kto zgłosi to do prokuratury a ta pewnie umorzy podając argumenty z d--y, więc następnie trzeba subsydiarny akt oskarżenia robić. Wystarczy by
Mamy 16 województw, 379 powiatów i ~2500 gmin. Skąd mamy 15 tys. urzędów?
@Trias: Grozi kara - jest nią odpowiedzialność prawna. Wysokość kary ustala sąd w tym przypadku bo nie ma taryfikatora. To prawo zostało też wprowadzone bardzo szybko, obowiązuje ~3 miesiące, pewno wyjdzie rozporządzenie które je doprecyzuje bo tego nie robi się w ustawach.
Tak więc... nie masz racji kolego.
Kierownicy sektora finansów publicznych mają obowiązek publikować. Jeżeli tego nie zrobią to grozi im odpowiedzialność karna - np. grzywna, zwolnienie, etc... Nie ma tylko taryfikatora kar, ale on nie jest potrzebny.
fxmaga nie bronię, ale najwyrazniej wykopki tez nie czytają artykułów, które komentują, bo tu jest głównie powołanie się na Rzeczpospolitą i stwierdzenie, że spełnianie tego obowiązku nie jest kontrolowane, przez co polowa urzedów to olewa. Nic w artykule nie ma o braku kar. OP (fxmag) po prostu zmanipulował opis znaleziska, czyli tez z