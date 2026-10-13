Badania potwierdziły oczywistą oczywistość, że jak mogą być profity, to się z nich korzysta.

To teraz to sobie porównajcie z covidowym cyrkiem i rzetelnością pokazywanych danych, gdzie za kontakt z pacjentem covidowym szły spore dodatki finansowe.

Czy wtedy to na pewno nie oszukiwali?( ͡° ͜ʖ ͡°)