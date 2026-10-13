Przeanalizowali 93 badania. Tak "prezenty" wpływają na decyzje lekarzy
Z przeglądu 93 międzynarodowych badań wynika jednoznacznie: lekarze związani z koncernami częściej przepisują pacjentom droższe, a czasem wręcz niepotrzebne lub potencjalnie szkodliwe leki. Płacą za to pacjenci i cały system ochrony zdrowia.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (7)
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To teraz to sobie porównajcie z covidowym cyrkiem i rzetelnością pokazywanych danych, gdzie za kontakt z pacjentem covidowym szły spore dodatki finansowe.
Czy wtedy to na pewno nie oszukiwali?( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pani w aptece oferuje ci różne opcje.