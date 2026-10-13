Jak wiadomo kasta lekarzy w 8 godzin potrafi zrobić 16 bo jednocześnie robi dwa etaty i jest w stanie wykonywać to jednocześnie w tej samej chwili.

Gdzie normalny człowiek nie ma zdolności bilokacji i musi po prostu robić 8h z przerwą na obiad. Może kasjerki też powinny kasować 2 klientów na raz? Przecież lekarze znacznie poważniejszy zawód potrafią robić na 2 etatach