Pracował 491 godzin miesięcznie, zarobił 864 tys. zł w rok
Dariusz Gałecki, dyrektor szpitala w Tomaszowie Lubelskim, zarobił w ubiegłym roku 864 tys. zł brutto, łącząc funkcję menedżera i lekarza. Po naszych tekstach szpital skontrolowała Państwowa Inspekcja Pracy.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Może zadaję głupie pytania?
Gdzie normalny człowiek nie ma zdolności bilokacji i musi po prostu robić 8h z przerwą na obiad. Może kasjerki też powinny kasować 2 klientów na raz? Przecież lekarze znacznie poważniejszy zawód potrafią robić na 2 etatach