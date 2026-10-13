Spowodowała śmiertelny wypadek na pasach. Służby pozwoliły jej wyjechać z Polski
Przez piętnaście dni Paweł codziennie szeptał żonie do ucha, że wytrzyma, że wróci do domu, że jeszcze będą razem szczęśstarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Przez piętnaście dni Paweł codziennie szeptał żonie do ucha, że wytrzyma, że wróci do domu, że jeszcze będą razem szczęśstarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (48)
najlepsze
dostała wizę i nikogo już nie interesowało czy faktycznie pracuje w tej firmie
@severh: Ziobrze i Romanowskiemu też pozwolili(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
@qusqui21: dolicz im dodatkowy koszt i będą ściągać tylko specjalistów a do zbioru truskawek kupi sobie Janusz maszynę
@MagicznyMariusz: jednak obecnie to ludzie Sikorskiego wydają wizy takim ludziom na pałę jak widać. Ambasador lub konsul wyda a to się potem rozbija dosłownie po Europie.
Obywatele takich państw powinni mieć zatrzymywane paszporty z automatu w podobnych sprawach aż do wyjaśnienia.
@donatien-de-sade: Obywatele takich państw nie powinni być w ogóle wpuszczani do Polski. To zazwyczaj kraje trzeciego świata jak Panama, Kambodża czy Izrael.
Nie zapomnijcie w razie powołania na wojnę za kogo będziecie walczyć i oddawać swoje życie. Takiego szamba co zrobili kretyni, opłacani z moich pieniędzy dawno nie czytałem.
@MiKeyCo: dlatego takim ludziom nie wydawać żadnych wiz.
Dać się rozjechać na takiej małej uliczce to jest sztuka, ale jak widać da się. Ale pamiętajcie, nie można się patrzeć na ulicę, nie można zadbać o własne życie i zdrowie, trzeba iść jak bydło na r--ź, bo tak wam mówią aktywiszcza nienawidzące samochodów i bijące swoje zwiędłe przyrodzenia do filmów konfitury.
Uj z tym że macie
Problemem jest to ze nie eliminuje się gówna z polskich ulic.
Ile było wypadków gdzie kierowca jest Polakiem z prawdziwym prawem jazdy i legalnym samochodem z podbitym legalnie przeglądem?
Nie da się wszystkich z góry zamknąc i zabrac im samochodów, wypadki się zdarzają, ale jak patrzysz na ulicę to masz szanse się uratować, jak się nie patrzysz to idziesz na r--ź albo grasz w ruska ruletkę. Bez