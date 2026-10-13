Z jednej strony kompromitacja państwa, z drugiej to słuchajcie się wykopków to traficie do grobu.

Dać się rozjechać na takiej małej uliczce to jest sztuka, ale jak widać da się. Ale pamiętajcie, nie można się patrzeć na ulicę, nie można zadbać o własne życie i zdrowie, trzeba iść jak bydło na r--ź, bo tak wam mówią aktywiszcza nienawidzące samochodów i bijące swoje zwiędłe przyrodzenia do filmów konfitury.

Uj z tym że macie Pokaż całość