Spotkały się: woda i ogień.
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Nie przeszkadza im różnica poglądów. Wojewódzki nie radzi sobie w internecie. Facet nie jest głupi i moim zdaniem zacznie zwracać się do centrowo-prawicowej części społeczeństwa (to większa grupa widzów i większe zyski), natomiast Cejrowski traci popularność, na tle nowy mediów, jak Kanał Zero Stanowskiego. Trump i jego wcześniejsze wypowiedzi na jego temat go osłabiły nawet wśród mocno
@Serghio: Co?? Przecież to zlewaczały stary zgred to nie wiem jak ty sobie wyobrażasz taki obrót o 180 stopni? No chyba, ze masz na myśli, ze masz na myśli, ze ten centro-prawicowy widz będzie patrzył jak on robi z siebie idiotę.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Cejrowski
Zdaje się, że w pojęciu "resortowe dzieci" chodzi o coś innego niż o to, że czyjś ojciec lub matka osiągnęli jakiś sukces życiowy przez co ich dzieci miały łatwiejszy start. To przecież nie jest żadna nowość i funkcjonuje to w każdym kraju gdzie jest jakieś dziedziczenie.
A masz jakieś dowody na to że jego ojciec był częścią systemu?
No bo ojciec Wojewódzkiego był....