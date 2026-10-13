Spotkanie dwóch zmierzchłych osobowości medialnych, które moim zdaniem próbują się wzajemnie wspierać, zarabiać na swoich biznesach.



Nie przeszkadza im różnica poglądów. Wojewódzki nie radzi sobie w internecie. Facet nie jest głupi i moim zdaniem zacznie zwracać się do centrowo-prawicowej części społeczeństwa (to większa grupa widzów i większe zyski), natomiast Cejrowski traci popularność, na tle nowy mediów, jak Kanał Zero Stanowskiego. Trump i jego wcześniejsze wypowiedzi na jego temat go osłabiły nawet wśród mocno Pokaż całość