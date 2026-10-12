Nie można było ogłosić przetargu na aplikację lub oprogramowanie, które w łatwy sposób dałoby rodzicowi kontrolę nad treściami, jakie jego dziecko może oglądać w internecie? Nieeee, od razu BANUJEMY wszystkich...



Uprzedzę też komentarze: wiem, że takie narzędzia już istnieją i pewnie nawet twój router ma kontrolę rodzicielską, ale to wszystko jest zbyt trudne w obsłudze. UE mogłaby stworzyć spójny ekosystem, który byłby instalowany w każdym nowym telefonie, routerze itd.



Druga sprawa: jeśli Pokaż całość