Grecja kolejnym krajem, który wprowadza zakaz social mediów dla nieletnich
Grecja wprowadza zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat! Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Bez wyjątków dla zgody rodziców, ale z bezpieczną weryfikacją wieku bez przekazywania dowodu tożsamości. Sprawdź szczegóły greckiego projektu!Tired_
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Komentarze (17)
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Uprzedzę też komentarze: wiem, że takie narzędzia już istnieją i pewnie nawet twój router ma kontrolę rodzicielską, ale to wszystko jest zbyt trudne w obsłudze. UE mogłaby stworzyć spójny ekosystem, który byłby instalowany w każdym nowym telefonie, routerze itd.
Druga sprawa: jeśli
"Uprzedzę też komentarze: wiem, że takie narzędzia już istnieją i pewnie nawet twój router ma kontrolę rodzicielską, ale to wszystko jest zbyt trudne w obsłudze. UE mogłaby stworzyć spójny ekosystem, który byłby instalowany w każdym nowym telefonie, routerze itd."....