Nie ma tygodnia, żebyśmy tu nie czytali o kolejnych takich zabójcach. Majtczak, lekarka, szybcy i wściekli w porszakach, bmwicach, pasatach i golfach. Piłkarze, piosenkarze itd... wyliczać można w nieskończoność. Czy nie od tego mamy rząd i sejm aby prawo układał w obliczu zmieniających się okoliczności. Nie od tego mamy policję i sądy żeby te prawo egzekwowali? Przecież my im wszystkim płacimy i to nie mało. To są nasi pracownicy. Jeśli tej roboty Pokaż całość