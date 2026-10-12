Prof. Mikołaj Małecki: Majtczak to zabójca drogowy
Prof. Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest przekonany, że takim kierowcom jak Sebastian Majtczak należy wymierza kary podobne jak innym zabójcom.farankomobo
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Komentarze (26)
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ale nic nie stało na przeszkodzie (no chyba, że stało ;)) żeby próbować postawić mu ewentualny
Bo przecież nie chciał.
Seba też nie chciał. On tylko jechał 330. Biedaczek
Z tego wszystkiego to już najbardziej i najszczerzej Seba nie chciał być złapanym i mieć przedstawione zarzuty.
- ucieczka z miejsca wypadku - wyższe widełki
- jazda pod wpływem - wyższe widełki
- normalnie 6 miesiecy do 8 lat
@trasheros: Manus manum lavat, jak to prawnicy zwykli mówić. ¯\(ツ)/¯