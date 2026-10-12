Nie no, normalna "kolekcja" jak na 14 latka XD



I w takim momencie pokazuje w internecie ( ͡° ͜ʖ ͡°) Biedny brokuł, totalnie nic złego nie miał na myśli, tylko czysty przypadek i brak instynktu samozachowawczego. Totalnie ;)



Dwa dni po serii zamachów i serii zatrzymanych wanna be nożowników (też bardzo zdziwionych że jednak są konsekwencje za to co robią w internecie) baran wrzuca filmik z kolekcją jak Pokaż całość