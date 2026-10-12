Co się stanie gdy pochwalisz się swoją LEGALNĄ kolekcją siekier i sierpów?
Zostaniesz decyzją sądu umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Ten świat już całkiem oszalał.caveflacon
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
Zostaniesz decyzją sądu umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Ten świat już całkiem oszalał.caveflacon
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (92)
najlepsze
@ekektrykpozdalnym: Czyli wystarczyło żeby chłopak napisał oświadczenie, że siekiery będą służyły do rąbania drewna.
No debile już nic głupszego nie mogli wymyślić.
@gonorrhoea_: Art. 224a. [Fałszywy alarm] § 1.
Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia,
Kontratyp pasuje do rodzica, który zaniepokojony wszczął alarm
Jak napisałeś. Samo posiadanie tego o niczym nie świadczy, nie trzeba mieć pozwolenie. Ttm bardziej nastolatek gdyby chciał stanowić zagrożenie nie informowalby o tym.
Ciekawe z kiedy jest ten filmik i czy zgłaszając nie został
Może nawet ma gdzieś zdjęcia np. z nożem na grzybach.
Może sam się zamknie w areszcie?
Piękne polowanie na czarownicę nam urządzili.
I w takim momencie pokazuje w internecie ( ͡° ͜ʖ ͡°) Biedny brokuł, totalnie nic złego nie miał na myśli, tylko czysty przypadek i brak instynktu samozachowawczego. Totalnie ;)
Dwa dni po serii zamachów i serii zatrzymanych wanna be nożowników (też bardzo zdziwionych że jednak są konsekwencje za to co robią w internecie) baran wrzuca filmik z kolekcją jak