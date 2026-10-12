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Aż sprawdziłem to raczej nie było to jedyną przyczyną - ale i tak aż mnie szlag strzelił. Menedżerka (czy raczej: menadżer, bo z tego co wyczytałem to był mężczyzna?) naprawdę go okradła. I nie tylko jego - jej ofiarą padło 15 (słownie: piętnastu) innych aktorów.Mało tego - mimo że dostała szereg zarzutów karnych, to amerykańska skarbówka ma zasadę że ostateczna odpowiedzialność zawsze spoczywa na podatniku. I po pieniądze przyszli