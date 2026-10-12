RJ Mitte, odtwórca roli Walta Jr. z Breaking Bad, nie żyje
Aktor cierpiący na dziecięce porażenie mózgowe popełnił s---------o w wieku 34 latdegenero
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Aktor cierpiący na dziecięce porażenie mózgowe popełnił s---------o w wieku 34 latdegenero
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Komentarze (21)
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Aż sprawdziłem to raczej nie było to jedyną przyczyną - ale i tak aż mnie szlag strzelił. Menedżerka (czy raczej: menadżer, bo z tego co wyczytałem to był mężczyzna?) naprawdę go okradła. I nie tylko jego - jej ofiarą padło 15 (słownie: piętnastu) innych aktorów.
Mało tego - mimo że dostała szereg zarzutów karnych, to amerykańska skarbówka ma zasadę że ostateczna odpowiedzialność zawsze spoczywa na podatniku. I po pieniądze przyszli
@jagoslau: Nie żeby coś, ale dokładnie taką samą sytuację masz w PL :).
Powiem tylko, że rozumiem tych dwóch ludzi - i to lepiej niż Wam się wydaje. Też jestem kaleką po przebytym w dzieciństwie zapaleniu opon mózgowych. Świat nie lituje się nad nikim i musisz grać na takich samych zasadach jak ludzie w pełni zdrowi.
@Lookazz: widzisz. Jakbyś typa znał, to by się cieszył, że traktujesz go normalnie, a nie jak upośledzonego. Trzymaj się mirek! Kalectwo innych osób to nie droga do łaski i głaskania ich po głowie przez Ciebie!
ZAKOP