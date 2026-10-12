Nie chcę nikogo bronić, bo oczywiste jest, że dali ciała z procesem diagnostycznym, ale z wypowiedzi ekspertki spoza szpitala, który zawinił nie wynika, że ta diagnostyka i leczenie poprowadzone w idealny sposób nie zakończyłyby się w identyczny sposób (zgonem).



Rozumiem, że na konowałów jest publiczna nagonka, ale zobaczcie sobie chronologię - dzieciak ma objawy wieczorem, na SOR trafia dopiero kolejnego wieczoru i umiera kilka godzin później. Popytajcie sobie AI o przebieg jego Pokaż całość