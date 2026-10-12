3,5-letni Kacperek nie żyje, no lekarze nie wykonali USG.
Dramat rozpoczął się od zwykłego bólu brzucha. Kacper trafił do najbliższego szpitala, a po pięciu godzinach zmarł. Rodzice chłopca chcą wiedzieć, dlaczego nie wykonano badania USG i RTG. Pytają, czy ich syn miałby większe szanse na przeżycie, gdyby trafił do specjalistycznego szpitala dziecięcego?MagicznyMariusz
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Komentarze (15)
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A normalnie powinno być:
Lekarze: Rzeczywiście, macie rację, przepraszam. Podajcie nam zwłoki pacjenta to je wykonamy.
Rozumiem, że na konowałów jest publiczna nagonka, ale zobaczcie sobie chronologię - dzieciak ma objawy wieczorem, na SOR trafia dopiero kolejnego wieczoru i umiera kilka godzin później. Popytajcie sobie AI o przebieg jego