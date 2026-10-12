Nazywam się Łukasz. Mam 33 lata, mieszkam we Wrocławiu i jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Wielu z Was mogło w ostatnim czasie usłyszeć o głośnej „aferze catfishingowej" z pewną kobietą wyglądającą zupełnie inaczej niż na zdjęciach. Stałem się ofiarą bezwzględnego, bezpodstawnego internetowego oskarżenia.

Zostałem publicznie pomówiony o popełnienie rzeczy najgorszych z możliwych jeśli chodzi o "randkę": molestowanie w restauracji, o jazdę pod wpływem alkoholu oraz o ucieczkę bez płacenia rachunku.

Wszystko to jest bezczelnym kłamstwem. Kłamstwem, które bez żadnych dowodów i bez możliwości jakiejkolwiek obrony z mojej strony, zostało opublikowane na grupie „Tinder Alert bez cenzury - grupa tylko dla kobiet”. Przez te pomówienia mogłem w jedną chwilę stracić pracę, reputację na którą ciężko pracowałem, szacunek moich uczniów, zaufanie bliskich i całe dotychczasowe życie. Koszmar psychiczny, przez jaki przeszedłem ja i moja rodzina, jest nie do opisania.

Chcę głośno powiedzieć o realnym, potężnym problemie, jakim stały się tego typu grupy. To miejsca, gdzie pod płaszczykiem „ostrzegania się”, dziesiątki mężczyzn jest bezkarnie niszczonych przez anonimowe osoby, bez cienia dowodu, bez weryfikacji faktów, bez prawa do głosu.

Ale ten post dedykuję przede wszystkim osobie, która do tego linczu dopuściła i robi to nadal. Administratorką wspomnianej grupy jest kobieta ukrywająca się na Facebooku pod zmyślonym profilem jako „Anna Koral”. Jak się okazało, ta osoba od kilkunastu żyje w sieci pod zmyśloną tożsamością. W rzeczywistości jest wykształconą panią psycholog, czynną psychoterapeutką, która na co dzień… żyje z pomagania innym, a nawet pomaga polskiej policji w działaniach wymagających obecności psychologa, szkoli czy prowadzi działania z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej dla poszkodowanych przestępstwem.

Osoba z takim wykształceniem i misją społeczną powinna doskonale wiedzieć, czym jest odpowiedzialność za słowo, jak działa mechanizm linczu i jak łatwo można zniszczyć ludzką psychikę. Tymczasem pani psycholog dla rozrywki(?) lub własnych korzyści, od kilku lat, pod zupełnie zmyślonymi własnymi danymi, prowadzi grupę, na której pozwala się na bezkarne niszczenie ludzi.

Podjąłem próbę polubownego załatwienia tej sprawy. Skontaktowałem się z osobą bliską „Annie Koral”, dając jej szansę na ugodę. Jej odpowiedź zszokowała mnie i pokazała porażającą toksyczność oraz brak jakiejkolwiek empatii. Oświadczyła przez swoją znajomą bezczelnie, że: „mogę to zgłaszać gdzie chcę i mogę ją pozywać, bo ona w ogóle nie czuje się winna, bo to przecież nie ona napisała ten post, a jedynie go udostępniła więc nie ponosi za to odpowiedzialności”.

Pani psycholog najwyraźniej nie zna prawa.

Jako administratorka, która manualnie zatwierdza posty, ponosi pełną prawną współwinę za szerzenie nienawiści i zniesławienie. Nie ma zgody na zrzucanie z siebie odpowiedzialności. Była Pani pewna, że skoro od kilkunastu lat działa w internecie pod zmyślaną tożsamością to prawdziwe dane będą bardzo trudne do ustalenia, dlatego miała Pani gdzieś chęć polubownego załatwienia sprawy.

Gdy doszło do afery ze mną, „Panią Psycholog” bardziej interesowało to, kto wyniósł z grupy zrzuty ekranu z postem pomawiącym moją osobę, niż to, że działania autorki i osób dopuszczających taki post niszczą życie drugiego człowieka.

Co więcej, z jej własnych komentarzy wynika, że doskonale wie, co robi, sama przyznaje na grupie, że „co 2-3 post kończy się tym, że mężczyźni straszą grupę pozwami”. Mimo tej świadomości, dalej bezrefleksyjnie publikuje niesprawdzone pomówienia. Jest na tej grupie regulamin i pouczenia dotyczących dodawanie postów, jednak w dalszym ciągu są dodawane posty nie zawierające jakichkolwiek dowodów, screenów, czy informacji mogących stwierdzić, że autorka posta i opisywana osoba wgl rozmawiały.

W związku z tym oficjalnie informuję, że sprawa trafi na drogę sądową. Wystosuję wraz ze swoim adwokatem, wobec tej pani prywatny akt oskarżenia oraz pozew cywilny o naruszenie moich dóbr osobistych. Będę domagał się zadośćuczynienia i wyciągnięcia konsekwencji zawodowych. Doskonale znam jej prawdziwe nazwisko, miejsce pracy i środowisko, w którym się obraca. Na ten moment nie publikuję jej danych tylko dlatego, że w przeciwieństwie do niej, ja szanuję porządek prawny i poczekam na wyrok sądu.

W ciągu ostatnich tygodni odezwało się do mnie kilkunastu mężczyzn, którzy udowodnili mi, że pomimo ich sprzeciwu i zgłoszeń do administatorki, posty ich szkalujące, udostępniające wizerunek bez zakrytych oczu, twarzy, zwierające prywatną korespondencję wyrwaną z kontekstu, lub numery telefonów nie były usuwane natychmiast a niektóre wiszą na grupie do dziś. Dlatego nie tylko ja czekałem na prawdziwe dane kobiety, która stoi za tą grupą. Możemy się spodziewać, że osób chętnych wystosować pozew cywilny będzie jeszcze więcej.

Nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek, a tym bardziej psycholog i psychoterapeuta bawiący się w internetowego sędziego, podczas gdy na swoich mediach społecznościowych tak szczyci się codzienną współpracą z policją, występując nawet w telewizji, swoim postępowaniem niszczył moje życie.

Dziękuję wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach stoją przy mnie i nie uwierzyli w te internetowe bzdury. Prawda obroni się w sądzie.

Zachęcam do poczytania treści ciut szerzej na temat działalności tej grupy, autorstwa Jagny-z-bagna

https://wykop.pl/link/8012711/kret-znaleziony-a-ja-sobie-dzialam-dalej-i-szukam-sprawiedliwosci

Dla osób chcących zgłosić szkodliwą grupę pomawiającą mężczyzn: