Starodrzew pod topór. Wódy Polskie wycinają 678 drzew!
Wrocławski oddział Wód Polskich rozpoczął wycinkę 678 drzew na wale wzdłuż rzeki Bystrzycy, choć jedyne, co mogłaby zalać ewentualna powódź to pola i las. Przyrodnicy apelują o wstrzymanie wycinki realizowanej w ramach wartego 15 mln zł projektu z pieniędzy budżetu państwa, czyli nas wszystkich.WeteranLurkowiec
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Komentarze (25)
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@michael-nrda: xDD
Aż mi parę sekund zajęło, żeby zrozumieć co się w tym komentarzu odjaniepawla i dlaczego OP identyfikuje się jako "ono". xD
OPie, jesteś normalny?
@baal80: mnie namówił
Przez pomyłkę podlinkowałem stary artykuł, jak czytałem na ten temat.
Miał być: https://oko.press/15-mln-na-wycinke-pomnikowych-drzew-wody-polskie-szaleja
ale i tak jest za paywallem.
Jak kogoś interesuje temat to @pasta_alla_carbonara podlinkował dobry
@WeteranLurkowiec: nie będziesz mi mówił, jak mam żyć.
Po drugie wczoraj to widziałem na swojej ścianie FB.
Po trzecie takie starodrzewia na wałach przeciwpowodziowych należy usuwać (ogromne drzewo, gdy namoknie całe podłoże przy zalaniu- może się przewrócić, a bryła korzeniowa rozpieprzy dziurę w wałe przeciwpowodziowym)
do cholery ktoś musi zwiększać prawdopodobieństwo tego że wal spełni swoją rolę. Więc zakop za spam zakop za manipulacje
Toć to polska tradycja narodowa - wyrżnięcie wszystkich drzew by zasadzić thuje bo somsiedzi to chuie ( ͡º ͜ʖ͡º)