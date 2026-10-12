Po pierwsze stary artykuł.

Po drugie wczoraj to widziałem na swojej ścianie FB.

Po trzecie takie starodrzewia na wałach przeciwpowodziowych należy usuwać (ogromne drzewo, gdy namoknie całe podłoże przy zalaniu- może się przewrócić, a bryła korzeniowa rozpieprzy dziurę w wałe przeciwpowodziowym)

do cholery ktoś musi zwiększać prawdopodobieństwo tego że wal spełni swoją rolę. Więc zakop za spam zakop za manipulacje