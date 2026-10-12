3,5-letni Kacper zmarł po błędnej diagnozie w Grodzisku Mazowieckim
Ostatnie słowa to "Tato, przytul mnie". Strasznie przykre Czy lekarze poniosą konsekwencje niewykonania odpowiednich badań obrazowych?ethize
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Ostatnie słowa to "Tato, przytul mnie". Strasznie przykre Czy lekarze poniosą konsekwencje niewykonania odpowiednich badań obrazowych?ethize
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (21)
najlepsze
Lekarka z SOR-u w Grodzisku Mazowieckim przyznaje, że w nocy nie było radiologa, .... Lekarka tłumaczy, że transport do specjalistycznego szpitala dziecięcego wymagałby specjalnej karetki z lekarzem, a czas oczekiwania na taki transport mógłby wynosić nawet godzinę..."
godzine trzeba by bylo jechac, a na paliwo to skad? a i trzeba jeszcze lekarza
a
Ciekawe czy byl w grafiku i umowach ale powiedzial zeby go nie budzic byle p--------i
Jak ktoś zarabia + 50 000 PLN miesiąc oznacza że jest fachowcem i ma postępować jak fachowiec.
@Vahanara888: wypłacane przez skarb państwa tak? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Serio, jak rząd nie ściągnie smyczy lekarzom (żeby nie było - to są psy na smyczy, a nie żadne fiu-fiu niewiadomoco), to długo sobie nie porządzi.
Jak Warszawa nie chce stać się delegaturą Berlina, czy Moskwy, to pora żeby pokazała swoją żywotność.
Dawać, nauka nowych maszyn, urządzeń, chorób bo inaczej mam AI, hindusa, skończoną liczbę studentów lub seniora geeka na wasze miejsce.
A nie czekaj, lekarzy brakuje więc trzeba im podnieść pensje. Wtedy na pewno nauczą się USG