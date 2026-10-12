,,ordynator oddziału pediatrii, która tłumaczyła, że nawet prawidłowa diagnoza nie uratowałaby Kacpra, ponieważ został przywieziony do szpitala zbyt późno.

Lekarka z SOR-u w Grodzisku Mazowieckim przyznaje, że w nocy nie było radiologa, .... Lekarka tłumaczy, że transport do specjalistycznego szpitala dziecięcego wymagałby specjalnej karetki z lekarzem, a czas oczekiwania na taki transport mógłby wynosić nawet godzinę..."



godzine trzeba by bylo jechac, a na paliwo to skad? a i trzeba jeszcze lekarza

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